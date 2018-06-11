ФФУ покарала "Динамо" і "Шахтар"

Київське "Динамо" і донецький "Шахтар" оштрафовані за поведінку своїх уболівальників під час очного протистояння команд в 32 турі чемпіонату України.

Матч відбувся 19 травня травня 2018 на стадіоні "Динамо" ім. Лобановського.

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України після розгляду всіх матеріалів вирішив покарати обидві строни.

Так, "Динамо" буде оштрафоване на 500 000 гривень і наступний матч в рідних стінах у Прем'єр-лізі проведе без глядачів.

"Шахтар" фінансово постраждав менше. Клубна казна "гірників" позбудеться 150 000 гривень. Також команду не підтримають уболівальники на наступному матчі Прем'єр-ліги, в якому клуб з Донецька буде брати участь в якості гостя. Мова про неможливість здійснити організований виїзд уболівальників з командою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" здобуло перемогу в останньому матчі сезону 2017/2018 над "Шахтарем".