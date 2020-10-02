"Динамо" і "Шахтар" отримали "Барселону" і "Реал" у суперники в ЛЧ: підсумки спорту 1 жовтня
Київське "Динамо" і донецький "Шахтар" дізналися своїх суперників у груповому турнірі Ліги чемпіонів, а на 49-му році життя помер легендарний форвард "гірників" Сергій Ателькін.
Крім того, Сергій Ребров відреагував на майбутні матчі з "Динамо" в Лізі чемпіонів.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 1 жовтня. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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