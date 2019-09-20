"Динамо" і "Шахтар" націлилися на одного і того ж тренера – ЗМІ

Легендарний румунський тренер Мірча Луческу може відновити свою кар'єру в Україні.

За даними видання Sport.ro, 74-річний фахівець знаходиться в сфері інтересів заклятих суперників нашого футболу – київського "Динамо" і донецького "Шахтаря".

Повідомляється, що президент "гірників" Рінат Ахметов незадоволений роботою португальського фахівця Луїша Каштру. Бос "оранжево-чорних" готовий повернути в команду Луческу, який раніше разом з "Шахтарем" за 12 років роботи досяг неймовірних успіхів.

Тренер "Динамо" Олексій Михайличенко і наставник "Шахтаря" Луїш Каштру

У свою чергу керівництво київського "Динамо" після заміни Олександра Хацкевича на Олексія Михайличенко не побачило прогресу в грі команди. Запрошення Луческу може істотно допомогти "біло-синім" поліпшити свої позиції в чемпіонаті країни, де динамівці йдуть лише на шостому рядку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні київське "Динамо" мінімально обіграло шведський "Мальме" у Лізі Європи і перервало свою шестиматчеву серію без перемог.

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