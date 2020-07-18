"Динамо" хоче позбутися скандального футболіста, - ЗМІ
2 серпня 2019 року люксембуржський нападник Жерсон Родрігес підписав п'ятирічний контракт з "Динамо"
16 грудня футболіст був переведений до дублюючого складу після приїзду на тренування з запахом перегару
"Динамо" до 26 липня відправило Жерсона в оренду в турецький "Анкарагюджю"
Жерсон Родрігес.
Київське "Динамо" не хоче віддавати Жерсона Родрігеса в нову оренду, а планує продати його, повідомляє spor.haber7.com.
За інформацією турецьких ЗМІ, на керівництво української команди вийшов "Бешикташ" з пропозицією про черговий орендний договiр 25-річного люксембуржці. "Орли" готові заплатити "біло-синім" 500 000 євро. Крім того в контракті буде прописана опція викупу за 4 мільйони євро.
"Динамо" наполягає на повноцінному трансфері за 6 мільйонів євро.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 липня "Анкарагюджю" в односторонньому порядку прийняв рішення розірвати контракт з Родрігесом через бійку з одноклубником.
Раніше футболіст збірної Люксембургу був виключений із заявки команди на матч 32-го туру чемпіонату Туреччини проти "Галатасарая". Пізніше гравці не прийняли вибачення Жерсона.