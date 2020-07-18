"Динамо" хоче позбутися скандального футболіста, - ЗМІ

Київське "Динамо" не хоче віддавати Жерсона Родрігеса в нову оренду, а планує продати його, повідомляє spor.haber7.com.

За інформацією турецьких ЗМІ, на керівництво української команди вийшов "Бешикташ" з пропозицією про черговий орендний договiр 25-річного люксембуржці. "Орли" готові заплатити "біло-синім" 500 000 євро. Крім того в контракті буде прописана опція викупу за 4 мільйони євро.

"Динамо" наполягає на повноцінному трансфері за 6 мільйонів євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 липня "Анкарагюджю" в односторонньому порядку прийняв рішення розірвати контракт з Родрігесом через бійку з одноклубником.

Раніше футболіст збірної Люксембургу був виключений із заявки команди на матч 32-го туру чемпіонату Туреччини проти "Галатасарая". Пізніше гравці не прийняли вибачення Жерсона.