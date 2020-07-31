"Динамо" хоче повернути скандального нападника в його колишній клуб

Київське "Динамо" хоче позбутися свого скандального нападника Жерсона Родрігеса, який другу частину сезону 2019/20 провів в оренді в турецькому "Анкарагюджю".

"Жерсон Родрігес. Опрацьовується варіант назад – в "Джубіло Івату"", – написано в Telegram-каналі Динамо Київ Inside, але не уточнюється, про який тип угоди йдеться – повноцінний трансфер або оренду.

Нагадаємо, що люксембуржець перейшов у столичний клуб з "Джубіло Івати" влітку 2019 року за два мільйони євро. На його рахунку 13 матчів за киян, в яких він забив два голи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, агента Родрігеса заявив, що у його клієнта є бажання допомогти "Динамо" вийти до групового етапу Ліги чемпіонів 2020/21.