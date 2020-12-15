"Динамо" хоче підписати футболіста збірної Португалії – ЗМІ

Півзахисник бразильського клубу "Флуміненсе" і юнацької збірної Португалії Маркос Пауло зацікавив скаутів київського "Динамо", повідомляє Lance.

Доля футболіста повинна визначиться найближчим часом, так як підписання нового контракту з ним є пріоритетною метою для "Флуміненсе". Представники гравця просять підвищення зарплати з з 47 тисяч євро до 56,5 тисячі.

Діюча угода закінчується влітку 2021-го, а з січня Пауло вже зможе підписати попередній договір з новою командою.

У разі невдалих переговорів, бразильці чекають отримати від продажу 19-річного хвабека не менше 10 мільйонів євро. У серпні цього року Маркос міг перейти в італійський "Торіно", проте клуби не змогли зійтися в ціні.

Перехід Маркос Пауло в "Флуміненсе" в 2019 році став одним з найдорожчих трансферів клубу в історії. Гравець провів 74 матчі, забивши 14 голів в триколірної футболці.

Раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів, що в розмові з головним тренером команди Мірчею Луческу вони зійшлися на необхідності посилення складу вже в зимове міжсезоння.