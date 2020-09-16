Топтеми:

"Динамо" готує трансферну "бомбу", повернувши відомого футболіста – ЗМІ

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
2,6 т.
Александар Драгович

Колишній футболіст "Динамо", що захищає нині кольори німецького "Байєра", Александар Драгович може повернутися до київського клубу, повідомляє Peter Linden Live.

За повідомленням джерела, президент "біло-синіх" Ігор Суркіс працює над цим трансфером в останні кілька тижнів. У планах Ігоря Михайловича побудувати навколо гравця збірної Австрії нову команду.

Драгович може повернутися в Динамо

Щоб повернутися в столицю України достатньо лише згода 29-річного захисника, так як трансферні умови "Байєра" повністю влаштовують "Динамо".

Драгович виступав за "Динамо" 3 сезона з 2013 року. З 2016-му підписав п'ятирічний контракт з "Байєром".

ЗМІ повідомляли про ціну в 19 млн євро, однак керівництво леверкузенського "Байєра" відхрестилося від умов угоди з "Динамо".

У мережі вболівальники назвали цей потенційний трансфер справжньою бомбою.

Фанати назвали трансфер бомбою
Александар Драгович
Чому ви можете довіряти OBOZREVATEL
Поділитися в Facebook