"Динамо" готує трансферну "бомбу", повернувши відомого футболіста – ЗМІ

Колишній футболіст "Динамо", що захищає нині кольори німецького "Байєра", Александар Драгович може повернутися до київського клубу, повідомляє Peter Linden Live.

За повідомленням джерела, президент "біло-синіх" Ігор Суркіс працює над цим трансфером в останні кілька тижнів. У планах Ігоря Михайловича побудувати навколо гравця збірної Австрії нову команду.

Щоб повернутися в столицю України достатньо лише згода 29-річного захисника, так як трансферні умови "Байєра" повністю влаштовують "Динамо".

Драгович виступав за "Динамо" 3 сезона з 2013 року. З 2016-му підписав п'ятирічний контракт з "Байєром".

ЗМІ повідомляли про ціну в 19 млн євро, однак керівництво леверкузенського "Байєра" відхрестилося від умов угоди з "Динамо".

У мережі вболівальники назвали цей потенційний трансфер справжньою бомбою.