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"Динамо" готує несподіваний трансфер із ексфорвардом збірної України

19.7тЧитати матеріал російською

Український нападник іспанського клубу "Альбасете" та ексфорвард національної збірної Роман Зозуля може повернутися в київське "Динамо".

За інформацією сайту dynamo.kiev.ua, кияни вже зробили пропозицію 29-річному футболісту і він взяв час на роздуми.

Роман Зозуля

Роман Зозуля

Контракт з іспанським клубом у Зозулі закінчується цього літа, але в разі потрапляння "Альбасете" в Ла Лігу, він буде автоматично продовжений. Зараз клуб українця, який посів у Сегунді 4-те місце, чекає стикових матчів за право виступати у вищому дивізіоні першості.

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Зозуля влаштував феєрію в матчі чемпіонату Іспанії, забивши два голи: відеофакт

Роман Зозуля виступав за київське "Динамо" з 2011 по 2016 роки, зігравши за основну команду 52 матчі і забивши 6 голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник іспанського "Альбасете" Роман Зозуля зізнався, що не розуміє причин, через які головний тренер збірної України Андрій Шевченко не викликає його в національну команду.

За словами футболіста, наставник "жовто-синіх" радив йому залишитися в Іспанії, щоб отримати практику і повернутися в збірну.

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Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Роман Зозуля
Тег
ФК Динамо Київ
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Титова Надежда
Титова Надежда
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Руднева Даша
Руднева Даша
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