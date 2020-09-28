"Динамо" – "Гент": прогноз на матч-відповідь плей-оф Ліги чемпіонів

Олександр Чеканов Футбол 20:49, 28.09.2020

Київське "Динамо" вважається очевидним фаворитом другого кваліфікаційного матчу плей-оф з бельгійським "Гентом".

Після виїзної перемоги "біло-сині" візьмуть суперників на НСК "Олімпійський" у вівторок, 29 вересня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – Гент. Початок гри – о 22:00.

Ставки на перемогу господарів поля в основний час приймаються з коефіцієнтом 1,85. Нічия оцінюється котируванням 3,30. А показники на успіх бельгійців досягають рівня 3,90.

При цьому поставити на те, що "Динамо" проб'ється до групового турніру Ліги чемпіонів можна з коефіцієнтом 1,10. Загальна ж перемога "Гента" оцінюється показником 5,75.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український нападник "Гента" Роман Яремчук не допоможе своїй команді у матчі-відповіді з "Динамо"

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