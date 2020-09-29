"Динамо" – "Гент": огляд матчу. Відео

Максим Іншаков Футбол 00:46, 30.09.2020 Оновлено: 00:47, 30.09.2020

Київське "Динамо" розгромило "Гент" (Бельгія) і вийшло в груповий етап Ліги чемпіонів. Зустріч на полi столичного НСК "Олімпійський" "Динамо" розгромною перемогою вийшло в Лігу чемпіонів

Долю поєдинку багато в чому вирішив швидкий гол Віталія Буяльського. Вже на 9-й хвилині після пасу Влада Cупряги футболіст збірної України забив м'яч п'ятою.

OBOZREVATEL пропонує подивитися відео-огляд зустрічі.

"Динамо" Україна – "Гент" Бельгія 3:0 (2:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 9 Буяльський, 2:0 – 36, пенальті де Пена, 3:0 – 49, пенальті Родрігес.

Динамо – Бущан, Забарний, Миколенко, Кендзьора, Караваєв, Буяльський, Шапаренко (Андрієвський, 77), де Пена (Вербич, 60), Сидорчук, Родрігес (Циганков, 60), Супряга.

Гент – Руф, Пластун, Нгаде-Нгаджуі, Кастро-Монтес (Ботак, 65), Нуріу Фортуна, Дорш, Овусу (Маррех, 54), Ньянгбо, Депуатр (Самуаз, 74), Кляйндінст, Букарі.

Попередження: Кастро-Монтес (28), Пластун (42), Нуріу Фортуна (49).

Після поєдинку Мірча Луческу прокоментував гру своєї команди, зазначивши що задоволений результатом, але не задоволений якістю футболу, який показали його підопічні.

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