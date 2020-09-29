"Динамо" розгромною перемогою вийшло в Лігу чемпіонів

Київське "Динамо" у матчі-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів обіграло бельгійський "Гент" і вперше за 4 роки вийшло в груповий етап найпрестижнішого клубного футбольного турніру Європи.

Зустріч на столичному НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 3:0.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію гри "Динамо" – "Гент".

Обидві команди активно почали зустріч, не затримуючи м'яч у центрі поля. "Динамо" почало активніше. Гості здебільшого порушували правила і за першої нагоди намагалися вибігти в контратаку.

На 9-й хвилині Супряга виконав простріл на лінію воротарської, де Віталій Буяльський замкнув передачу фантастичним ударом п'ятою – 1:0.

Кияни, забивши гол, не стали сідати в захисті, а продовжили тиснути, впевнено комбінуючи поблизу воріт суперника. На 16-й хвилині Шапаренко забійним ударом міг збільшити перевагу, але влучив у штангу.

Відчувши впевненість, господарі почали діяти самовпевнено, і ледь не поплатилися, коли після помилки захисників на 21-й хвилині лише реакція Бущана врятувала "Динамо" від голу.

Ближче до центру тайму гра перейшла на половину поля віцечемпіонів України. "Динамо" здебільшого оборонялося, огризаючись контратаками.

Практично кожна атака бельгійців завершувалася навісом, але захист "біло-синіх" справлявся з погрозами.

На 36-й хвилині красива комбінація призвела до другого голу. Сидорчук закинув у вільну зону на правому фланзі на Родрігеса. Той випередив Фортуну і прострілив у центр штрафного, де Пластун зупинив м'яч рукою. Пенальті чітко реалізував де Пена – 2:0.

Через 2 хвилини "Динамо" заробило другий пенальті, але судді VAR скасували порушення правил, вважаючи, що був офсайд.

Друга половина для українців почалася феєрично. На 49-й хвилині Супряга увірвався в штрафну, Фортуна, схопивши українського форварда за руку, завалив його. Марчіняк показав жовту захиснику "Гента", а Родрігес зробив рахунок розгромним – 3:0.

На 59-й хвилині гравці з Бельгії влаштували справжній штурм воріт Бущана, але спершу Георгій зробив фантастичний сейв, відбивши м'яч ногою, а потім Караваєв виніс круглого практично з лінії.

Після появи Вербича та Циганкова "Гент" повністю перехопив ініціативу раз по раз розігруючи позиційні атаки.

На 70-й хвилині лише неймовірне везіння українських гравців врятувало їх від голу. Кляйндінст в упор пробив головою, але влучив у Бущана. Кілька добивань також не принесли успіху.

Так, "Динамо" вийшло в ЛЧ і виявилося в третьому кошику під час жеребкування групового етапу турніру. Урочиста церемонія відбудеться 1 жовтня в Женеві.