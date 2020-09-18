"Динамо" – "Гент": букмекери назвали переможця плей-офф Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" вважається фаворитом протистояння з бельгійським "Гентом" у плей-офф відбору Ліги чемпіонів.

Команди проведуть дві зустрічі і визначать володаря путівки до групового етапу турніру. Перша гра буде зіграна на полі бельгійців 23 вересня, а матч у відповідь 29 вересня прийматиме НСК "Олімпійський".

Аналітики віддають перевагу київській команді. Поставити на те, що підопічні Мірчі Луческу пройдуть до основного раунду Ліги чемпіонів, можна з коефіцієнтом 1,70. А тріумф бельгійців оцінюється котируванням 2,00.

Нагадаємо, у третьому кваліфікаційному раунді "Динамо" обіграло нідерландський АЗ, а "Гент" завдяки голу українця Романа Яремчука пройшов віденський "Рапід".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ повідомили про нововведення, які Мірча Луческу ввів у київському "Динамо".