"Динамо" – "Ференцварош": відео голу

Київське "Динамо" виграло свій вирішальний матч в Лізі чемпіонів сезону 2020/2021. На полi НСК "Олімпійський" підопічні Мірчі Луческу перемогли угорський "Ференцварош".

Після нудного першого тайму, коли обидві команди зробили акцент на захистi і подовгу катали м'яч в центрі поля, гру після перерви оживив гол Дениса Попова. Центральний захисник столичної команди зумів зайняти правильне позиційне місце після розіграшу штрафного і головою переправив круглого у ворота.

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"Динамо" Україна – "Ференцварош" Угорщина 1:0.

Гол: 1:0 – 60 Попов

Динамо – Бущан, Миколенко, Попов, Забарний, Кендзьора, Циганков, Шапаренко, де Пена (Супряга, 70), Сидорчук, Вербич, Гармаш (Шепелєв, 70).

Ференцварош – Дібус, Двалі, Блажіч, Ловренчіч, Хайстер, Зубков, Харатін (Ізаел, 74), Нген, Лаідуні, Узун (Батурина, 73), Сомаліу.

Попередження: де Пена (27), Гармаш (37), Лаідуні (45), Харатін (47), Блажіч (59).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому турі віцечемпіонів України поступилися в гостях туринському "Ювентусу". Поєдинок завершився з рахунком 3:0.