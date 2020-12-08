"Динамо" – "Ференцварош": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" зіграє з угорським "Ференцварошем" у заключному матчі групового етапу Ліги чемпіонів.

Команда Мірчі Луческу прийме суперника на полі НСК "Олімпійський" у вівторок, 8 грудня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – Ференцварош. Початок гри – о 22:00.

ДЕ ДИВИТИСЯ ДИНАМО – ФЕРЕНЦВАРОШ

Побачити вирішальний для обох команд поєдинок можна буде на телеканалі "Футбол 1", де глядачам запропонують традиційну аналітичну студію.

Також гру покаже відеосервіс Megogo. Крім того, трансляцію з Києва запланував російський мовник "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА ДИНАМО – ФЕРЕНЦВАРОШ

Фаворитами зустрічі вважаються господарі. Ставки на перемогу "Динамо" приймають з коефіцієнтом 1,83.

Нічия оцінюється котируванням 3,60. А показники на успіх команди Сергія Реброва досягають рівня 4,33.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати зустріч довірили бригаді арбітрів зі Швеції, яку очолює Андреас Екберг.

Допомагати йому будуть співвітчизники Мехмет Джулум і Стефан Халлберг. Роль четвертого судді виконає Крістофер Карльссон.

На грі також буде працювати система відеодопомоги арбітрам, за роботою якої буде стежити німець Крістіан Дінгерт.

"Динамо" і "Ференцварош" розіграють путівку до 1/16 фіналу Ліги Європи.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Мірча Луческу, головний тренер "Динамо":

– Ми повинні думати тільки про перемогу і грати на перемогу. Не варто забувати, що "Ференцварош" – дуже міцна команда. Вони не дарма пробилися до Ліги чемпіонів. Ми знаходимося на приблизно однаковому рівні. Якщо робити висновки з першого матчу в Будапешті, в першу чергу, нам потрібно змінити своє ставлення до справи. Ми вигравали 2:0, але після перерви почали грати індивідуально. Часто втрачали м'яч і давали перевагу "Ференцварошу". Вони повернулися у гру, використавши наші помилки. Важливо не повторювати їх.

Сергій Ребров, головний тренер "Динамо":

– Звичайно, я почуваюся як вдома. Київ – рідне для мене місто. Радий повернутися сюди і зіграти у футбол найвищого рівня. У Лізі чемпіонів всі матчі важливі. Кожне очко на вагу золота. Ми більше 20 років не були в Лізі чемпіонів, наші футболісти набираються досвіду. Буде надважлива гра. Впевнений, що гравці це розуміють. Ті матчі, які ми вже зіграли, додають нам досвід, але завтрашня гра найважливіша.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Динамо": Бущан – Кендзьора, Попов, Забарний, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Шепелєв, Родрігес – Вербіч

"Ференцварош": Дібус – Ботко, Блажіч, Фрімпонг, Двалі, Хайстер – Харатін, Сомаліа, Зубков, Узун – Нгуен

ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ

Обидві команди втратили шанси на плей-офф Ліги чемпіонів. Однак зберігають шанси на продовження боротьби у Лізі Європи. "Динамо" влаштує перемога або нічия з рахунком 0:0, 1:1, 2:2.

Положення в групі G Ліги чемпіонів.

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧ

Гра в Києві стане третьою між командами. В активі українців одна перемога і нічия. Різниця м'ячів 5-2.

У поєдинку другого туру в Угорщині суперники розійшлися миром 2:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, два українські футболісти потрапили до збірної 5-го туру Ліги чемпіонів.