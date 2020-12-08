"Динамо" – "Ференцварош": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" зіграє з угорським "Ференцварошем" у заключному матчі групового етапу Ліги чемпіонів.

Команда Мірчі Луческу прийме суперника на полі НСК "Олімпійський" у вівторок, 8 грудня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – Ференцварош. Початок гри – о 22:00.

ДЕ ДИВИТИСЯ ДИНАМО – ФЕРЕНЦВАРОШ

Побачити вирішальний для обох команд поєдинок можна буде на телеканалі "Футбол 1", де глядачам запропонують традиційну аналітичну студію.

Також гру покаже відеосервіс Megogo. Крім того, трансляцію з Києва запланував російський мовник "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА ДИНАМО – ФЕРЕНЦВАРОШ

Фаворитами зустрічі вважаються господарі. Ставки на перемогу "Динамо" приймають з коефіцієнтом 1,83.

Нічия оцінюється котируванням 3,60. А показники на успіх команди Сергія Реброва досягають рівня 4,33.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати зустріч довірили бригаді арбітрів зі Швеції, яку очолює Андреас Екберг.

Допомагати йому будуть співвітчизники Мехмет Джулум і Стефан Халлберг. Роль четвертого судді виконає Крістофер Карльссон.

На грі також буде працювати система відеодопомоги арбітрам, за роботою якої буде стежити німець Крістіан Дінгерт.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Мірча Луческу, головний тренер "Динамо":

– Ми повинні думати тільки про перемогу і грати на перемогу. Не варто забувати, що "Ференцварош" – дуже міцна команда. Вони не дарма пробилися до Ліги чемпіонів. Ми знаходимося на приблизно однаковому рівні. Якщо робити висновки з першого матчу в Будапешті, в першу чергу, нам потрібно змінити своє ставлення до справи. Ми вигравали 2:0, але після перерви почали грати індивідуально. Часто втрачали м'яч і давали перевагу "Ференцварошу". Вони повернулися у гру, використавши наші помилки. Важливо не повторювати їх.

Сергій Ребров, головний тренер "Динамо":

– Звичайно, я почуваюся як вдома. Київ – рідне для мене місто. Радий повернутися сюди і зіграти у футбол найвищого рівня. У Лізі чемпіонів всі матчі важливі. Кожне очко на вагу золота. Ми більше 20 років не були в Лізі чемпіонів, наші футболісти набираються досвіду. Буде надважлива гра. Впевнений, що гравці це розуміють. Ті матчі, які ми вже зіграли, додають нам досвід, але завтрашня гра найважливіша.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Динамо": Бущан – Кендзьора, Попов, Забарний, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Шепелєв, Родрігес – Вербіч

"Ференцварош": Дібус – Ботко, Блажіч, Фрімпонг, Двалі, Хайстер – Харатін, Сомаліа, Зубков, Узун – Нгуен

ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ

Обидві команди втратили шанси на плей-офф Ліги чемпіонів. Однак зберігають шанси на продовження боротьби у Лізі Європи. "Динамо" влаштує перемога або нічия з рахунком 0:0, 1:1, 2:2.

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧ

Гра в Києві стане третьою між командами. В активі українців одна перемога і нічия. Різниця м'ячів 5-2.

У поєдинку другого туру в Угорщині суперники розійшлися миром 2:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, два українські футболісти потрапили до збірної 5-го туру Ліги чемпіонів.