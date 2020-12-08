"Динамо" – "Ференцварош": огляд матчу Ліги чемпіонів на відео

Максим Іншаков Футбол 01:14, 9.12.2020 Оновлено: 01:15, 9.12.2020

Київське "Динамо" в 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів мінімально перемогло чемпіона Угорщини "Ференцварош" і вийшла в Лігу Європи.

Столичні футболісти набрали 4 очки і посіли третю сходинку в групі G. Перемогу здобув туринський "Ювентус", який в гостях розгромив "Барселону".

Турнірне становище

Матч на НСК "Олімпійський" розпочався зі нудних атак обох команд. Футболісти довго катали м'яч в центрі поля, не загострюючи ситуації. Все перевернулося після перерви, коли Денис Попов головою забив переможний гол.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися огляд цієї зустрічі.

Нагадаємо, що в середу, 9 грудня, заключний матч у груповому турнірі Ліги чемпіонів проведе і донецький "Шахтар". Гірники зіграють в Мілані проти "Інтера". Вже був опублікований список телеканалів, які покажуть гру.

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