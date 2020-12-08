"Динамо" в Лізі чемпіонів перемогло "Ференцварош" і вийшло в Лігу Європи

Київське "Динамо" в 6-му, завершальному, турі Ліги чемпіонів обіграло вдома угорський "Ференцварош", з 4 очками посіло підсумкове 3-тє місце в групі G та кваліфікувалося в Лігу Європи.

Зустріч на столичному НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 1:0.

Обидві команди з перших хвилин зробили акцент на позиційний напад, насамперед намагаючись не припускатися жодних помилок. На 7-й хвилині українці після тривалої розпасовки на кордоні штрафного зусиллями Гармаша змогли гостро прострелити із флангу, і угорський голкіпер в ефектному стрибку зняв м'яч із голови Вербича.

Микола Шапаренко

Фланги "Ференцвароша" дуже високо зустрічали динамівців, намагаючись збивати атаки ближче до центру поля. "Динамо" грало компактно, не вириваючись зі своїх позицій і не даючи простору опонентам. Відсоток володіння м'яча поступово ставав більшим в угорців.

Карлос Де Пена

Водночас загальна статистика за ударами у створ воріт до середини тайму показувала нулі. Гра здебільшого розгорталася в центрі, постійно зупиняючись через дрібні фоли в обох команд.

Чемпіони Угорщини протягом тривалого часу перепасовувалися на своїй половині, виманюючи українських нападників. Водночас захист гостей максимально закривав Циганкова, позбавивши його території та моментів.

Віктор Циганков

Увесь тайм футболісти демонстрували дуже багато фолів і абсолютну відсутність дій, пов'язаних із будь-яким ризиком. Клуби демонстрували максимальну надійність, обережність і щільність в обороні. І "Динамо", і "Ференцварош" не давали супернику вільного простору.

Матч перекинувся після перерви. Динамівці почали агресивніше атакувати й активніше йти в пресинг. Також віцечемпіонів України "розбудили" два найгостріших моменти, які змогли створити угорські гравці.

Але першим відкрило рахунок саме "Динамо".

На 60-й хвилині Гармаш точно подав зі штрафного, Кендзьора на ближній штанзі головою переправив круглого далі, де центральний захисник Денис Попов зіграв грамотно позиційно й точно, без стрибка, пробив головою в нижній кут – 1:0.

Сергій Ребров спробував оживити гру своїх підопічних і зняв опорного хавбека, кидаючи в бій одразу двох гравців атаки.

Господарі великими силами відійшли в оборону й змогли втримати переможний рахунок.

"Динамо" Київ Україна – "Ференцварош" Угорщина 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 60 Попов.

Динамо Київ – Бущан, Миколенко, Попов, Забарний, Кендзьора, Циганков (Ледньов, 86), Шапаренко, де Пена (Супряга, 70), Сидорчук (Андрієвський, 90), Вербич (Родрігеш, 86), Гармаш (Шепелєв, 70) .

Ференцварош – Дібус, Двалі, Блажіч, Ловренчіч (Ботка, 80), Хайстер, Зубков (Мак, 80), Харатін (Ізаел, 74), Нген (Болі, 86), Лаідуні, Узун (Батурина, 73), Сомаліу.

Попередження : де Пена (27), Гармаш (37), Лаідуні (45), Харатін (47), Блажіч (59), Ізаел (84).

Турнірне становище

Нагадаємо, що "Динамо" у 2-му турі ЛЧ упустило перемогу над "Ференцварошем", ведучи до перерви з рахунком 2:0.