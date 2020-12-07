"Динамо" – "Ференцварош": букмекери дали прогноз на матч Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" вважається фаворитом поєдинку заключного туру Ліги чемпіонів проти угорського "Ференцвароша".

Команда Мірчі Луческу прийме підопічних Сергія Реброва в Києві на НСК "Олімпійський" у вівторок, 8 грудня. Суперники розіграють путівку до плей-офф Ліги Європи.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – Ференцварош. початок гри – о 22:00.

Аналітики віддають перевагу господарям поля. Ставки на перемогу киян приймаються з коефіцієнтом 1,83. Нічия оцінюється котируванням 3,60. А показники на успіх угорського колективу досягають рівня 4,30.

Нагадаємо, для виходу до Ліги Європи "Динамо" досить здобути нічию 0:0, 1:1 або 2:2. "Ференцварош" ж влаштує перемога або нічия 3:3, 4:4 і більше. Обидві команди втратили шанси на вихід до плей-офф Ліги чемпіонів, набравши по одному очку. Найкращими в групі G стали "Барселона" і "Ювентус".

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров відверто висловився про вирішальну битву з "Динамо" в Лізі чемпіонів.