"Динамо" драматично програло в Юнацькій лізі УЄФА

Юнаки київського "Динамо" не зуміли пробитися до чвертьфіналу Юнацької ліги УЄФА, в якій грають футболісти не старше 19 років. Наша команда у драматичному поєдинку поступилася в серії пенальті 4:2 "Хоффенхайму".

Обидві команди, розуміючи важливість поєдинку, сконцентрувалися на обороні і лише в середині другого тайму обмінялися ударами в площину воріт. У німецьких футболістів була гарна можливість вийти вперед, проте удар Альберіко Доменіко з близької відстані парирував Валентин Моргун. Кияни пожвавилися до кінця зустрічі, проте вразити ворота суперника так і не зуміли.

Хоффенхайм U19 - Динамо U19 TSG Hoffenheim

Згідно з регламентом, у разі нічийного рахунку в основний час, футболісти не грають екстра-тайми, а переможця одразу ж визначають у серії пенальті. "Біло-сині" не впоралися з тиском і в підсумку двічі не зуміли переграти воротаря. Голкіпер "Хоффенхайма" Даніель Кляйн парирував удари Максима Завгороднього і Костянтина Овчаренка, подарувавши своїй команді путівку до чвертьфіналу турніру.

Хоффенхайм U19 - Динамо U19 TSG Hoffenheim

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів розгромно поступилося лондонському "Челсі".

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