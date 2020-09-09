"Динамо" дозаявило двох гравців на матчі УПЛ

Михайло Морозов Футбол 13:25, 9.09.2020 Оновлено: 13:29, 9.09.2020

Київське "Динамо" дозаявило двох молодих футболістів на матчі української Прем'єр-ліги 2020/21.

У середу, 9 вересня, до списку "А" були додані 22-річні опорний півзахисник Ахмед Алібеков і лівий захисник Роман Вантух.

Ахмед Алібеков
УПЛ
Роман Вантух
УПЛ

У сезоні 2019/20 Алібеков виступав за "Слован" з Лібереця на правах оренди і допоміг команді вийти у фінал Кубка Чехії, забивши красивий гол зі штрафного у півфіналі турніру.

Що стосується, Вантуха, то він встиг пограти в оренді за донецький "Олімпік" та "Олександрію".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ назвали імена футболістів, на яких не розраховує головний тренер "Динамо" Мірча Луческу в сезоні 2020/21.

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