"Динамо" допомогло зібрати 112 000 гривень для "Охматдиту"

Київський футбольний клуб "Динамо" виступив партнером благодійного проекту #Станькуміром, приуроченому до Міжнародного дня захисту дітей, організатором якого стала платформа PayphoneX і фонд "Пігулки".

Сидорчук, Караваєв, Бущан ФК Динамо

Усі зібрані кошти підуть на закупівлю медикаментів для 68 дітей, що перебувають на лікуванні від раку в національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит", повідомляє пресслужба віцечемпіонів України.

У рамках проекту можна було замовити мотиваційне відеопривітання від Сергія Сидорчука, Георгія Бущана й Олександра Караваєва. А також автографи гравців команди на фірмовому динамівському м'ячі. Останній лот користувався підвищеною популярністю. У підсумку за три дні акції було зібрано 112 484 грн і більшість учасників проекту вирішили продовжити збір коштів.

"Чужої біди не буває, а особливо боляче, якщо непроста ситуація стосується дітей. Але будь-яку проблему можна вирішити спільними зусиллями. Сподіваюся, що ми не тільки змогли дати шанс на щасливе життя маленьким дітлахам, а й привернули увагу до існуючої проблеми", – зазначив капітан "Динамо" Сергій Сидорчук.

Також в акції взяли участь дворазовий чемпіон НБА у складі "Лос-Анджелес Лейкерс" Слава Медведенко, багаторічний лідер збірної України з тенісу Сергій Стаховський, легенда українського велоспорту, спортивний директор американської команди Світового туру "Трек-Сегафредо" Ярослав Попович, єдина в історії України чемпіонка світу з професійного боксу Аліна Шатернікова, олімпійська чемпіонка-2014 з біатлону Олена Підгрушна, олімпійський чемпіон-2018 Олександр Абраменко (лижна акробатика), триразова чемпіонка світу в категорії фітнес-бікіні Анна Круковська та цілий ряд зірок шоу-бізнесу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні футболісти "Динамо" з подарунками відвідали поранених бійців із зони АТО, які проходять реабілітацію, одужання після операцій і курс відновлення в Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь".

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