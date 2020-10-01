"Динамо" домовилося про перехід нападника в іспанський клуб – ЗМІ

Нападник київського "Динамо" Фран Соль незабаром стане гравцем "Тенеріфе", який виступає в іспанській Сегунді.

Як повідомляє видання DeporPress, клуби нарешті домовилися про умови переходу футболіста. Він відправиться в річну оренду, і нова команда Соля буде зобов'язана викупити контракт нападника в разі завоювання путівки в Ла Лігу за підсумками сезону 2020/21. "Тенеріфе" залишилося залагодити деталі особистої угоди з гравцем, після чого трансфер буде здійснено.

Нагадаємо, що Соль перебрався в "Динамо" взимку 2019 року з "Віллема II". За цей час він взяв участь у 23 матчах за киян у всіх турнірах, забивши чотири голи і віддавши дві результативні передачі.

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