"Динамо" дізналося суперників у Лізі Європи

У Монако у конгрес-центрі "Грімальді-форум" відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону-2019/2020, на якому своїх суперників дізналося "Динамо".
ФК "Динамо"
Віцечемпіон України потрапив у групу В, де зіграє із данським "Копенгагеном", шведським "Мальме" і швейцарським "Лугано".
Матчі першого туру відбудуться 19 вересня 2019 року. Повний розклад буде відомий пізніше.
Зазначимо, що "Динамо" було посіяне на жеребкуванні у перший кошик і не могло опинитися в одній групі із головними фаворитами турніру. Також рішенням УЄФА була виключена можливість зустрічі з російськими клубами.
У минулому сезоні кияни закінчили виступи в 1/8 фіналу Ліги Європи, де без шансів були розгромлені у двох матчах лондонським "Челсі" (0:3 і 0:5), який пізніше став переможцем турніру.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за день до цього своїх суперників у Лізі чемпіонів отримав донецький "Шахтар".
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