Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Динамо" дізналося суперників у Лізі Європи

6.6т Читати матеріал російською

У Монако у конгрес-центрі "Грімальді-форум" відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону-2019/2020, на якому своїх суперників дізналося "Динамо".

"Динамо" дізналося суперників у Лізі Європи

ФК "Динамо"

Віцечемпіон України потрапив у групу В, де зіграє із данським "Копенгагеном", шведським "Мальме" і швейцарським "Лугано".

Матчі першого туру відбудуться 19 вересня 2019 року. Повний розклад буде відомий пізніше.

Зазначимо, що "Динамо" було посіяне на жеребкуванні у перший кошик і не могло опинитися в одній групі із головними фаворитами турніру. Також рішенням УЄФА була виключена можливість зустрічі з російськими клубами.

Новини
"Шахтар" у Лізі чемпіонів: українці потрапили в унікальну ситуацію

У минулому сезоні кияни закінчили виступи в 1/8 фіналу Ліги Європи, де без шансів були розгромлені у двох матчах лондонським "Челсі" (0:3 і 0:5), який пізніше став переможцем турніру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за день до цього своїх суперників у Лізі чемпіонів отримав донецький "Шахтар".

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга Європи
Місце
Монако Монте Карло
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Траченко Олег
Траченко Олег
Це "група смерті"! В боротьбі з цими грандами світового футболу шансів мало...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...