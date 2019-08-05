"Динамо" дізналося суперника у плей-офф Ліги чемпіонів

Віцечемпіон України київське "Динамо" дізналося про своїх потенційних суперників у раунді плей-офф Ліги чемпіонів.

За результатами жеребкування, яке відбулося у Ньоні, стало відомо, що у разі проходу "Брюгге" у 3-му раунді кваліфікації кияни зіграють із переможцем пари "Базель" (Швейцарія) – ЛАСК (Австрія).

ФК "Динамо"

Перші матчі відбудуться 20/21 серпня, а матчі-відповіді – 27/28 серпня. "Динамо", згідно з жеребом, може провести першу гру у гостях, а через тиждень зіграє на своєму полі.

Якщо "Динамо" успішно подолає обидва бар'єри в особі "Брюгге", а потім когось із пари "Базель" – ЛАСК, воно здобуде путівку до групового турніру Ліги чемпіонів, де кияни не виступали з сезону 2016/17. У разі ж невдачі в тому чи іншому разі команда Олександра Хацкевича гарантовано зіграє у груповому етапі Ліги Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший матч "Брюгге" — "Динамо" відбудеться 6 серпня. Уже стало відомо про розклад телетрансляцій цієї гри і де дивитися матч в Україні.

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