"Динамо" і "Шахтар" дізналися суперників в 1/16 фіналу Ліги Європи

Михайло Морозов Футбол 14:16, 14.12.2020 Оновлено: 14:30, 14.12.2020

За підсумками жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, яке відбулося в понеділок, 14 грудня, в штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні, "Динамо" зіграє з "Брюгге".

Суперником донецького "Шахтаря" стане "Маккабі" Тель-Авів.

Перші матчі першого раунду плей-оф пройдуть 18 лютого, а матчі-відповіді – 25 лютого. Кияни як несіяна команда почнуть протистояння з домашньої зустрічі, а "гірники" спочатку відправляться на гостьовий поєдинок.

Жеребкування 1/8 фіналу турніру відбудеться 26 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки "Динамо" і "Шахтар" заробили завдяки виступу в груповому етапі Ліги чемпіонів. Нагадаємо, що українські клуби зайняли треті місця в своїх квартетах.

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