"Динамо" дізналося суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів

Олександр Чеканов Футбол 13:13, 31.08.2020 Оновлено: 13:15, 31.08.2020

Київське "Динамо" в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів зіграє з нідерландським АЗ.

Про це стало відомо за підсумками жеребкування даної стадії турніру, яка відбулася в штаб-квартирі Європейського футбольного союзу (УЄФА) в Ньоні.

Підопічні Мірчі Луческу битимуться за путівку до раунду плей-офф відбору на своєму полі.

Зустріч на НСК "Олімпійський" відбудеться 15 або 16 вересня. Про точну дату проведення поєдинку стане відомо найближчим часом. Відзначимо, що в разі виходу до наступного етапу, українська команда потрапить в посів при жеребкуванні і точно уникне зустрічі з лісабонською "Бенфікою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст київського "Динамо" Денис Попов почав зустрічатися з української дзюдоїсткою Дар'єю Білодід.

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