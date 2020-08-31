"Динамо" дізналося суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів зіграє з нідерландським АЗ.

Про це стало відомо за підсумками жеребкування даної стадії турніру, яка відбулася в штаб-квартирі Європейського футбольного союзу (УЄФА) в Ньоні.

Підопічні Мірчі Луческу битимуться за путівку до раунду плей-офф відбору на своєму полі.

Зустріч на НСК "Олімпійський" відбудеться 15 або 16 вересня. Про точну дату проведення поєдинку стане відомо найближчим часом. Відзначимо, що в разі виходу до наступного етапу, українська команда потрапить в посів при жеребкуванні і точно уникне зустрічі з лісабонською "Бенфікою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст київського "Динамо" Денис Попов почав зустрічатися з української дзюдоїсткою Дар'єю Білодід.

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