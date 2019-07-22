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"Динамо" дізналося першого суперника в Лізі чемпіонів

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"Динамо" дізналося першого суперника в сезоні єврокубків-2019/20. У 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, з якого стартують кияни, вони зіграють з бельгійським "Брюгге".

На жеребкуванні, яке УЄФА провів у Ньоні, віце-чемпіон України був у числі сіяних. У списку потенційних суперників були присутні лише три клуби - бельгійський "Брюгге", турецький "Істанбул Башакшехір" і австрійський ЛАСК. Четверта команда серед несіяних - російський "Краснодар" - виключалася як опонент від початку, оскільки УЄФА як і раніше розводить в єврокубках клуби України і РФ.

"Динамо" дізналося першого суперника в єврокубках у сезоні-2019/20

"Динамо" дізналося першого суперника в єврокубках у сезоні-2019/20

ФК "Динамо"

В результаті жереб обрав у суперники "біло-синім" саме бельгійський колектив.

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Перший матч відбудеться 6-го або 7 серпня на полі "Брюгге", гра-відповідь пройде 13 серпня - господарем виступить "Динамо".

Переможець 3-ї кваліфікації вийде в раунд плей-офф, і лише в разі успішного проходження цього етапу отримає путівку в груповий турнір. Якщо команду Хацкевича спіткає невдача, то вона відразу (що після 3-й кваліфікації, що після плей-офф) перейде в групу Ліги Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Динамо" пропустило три голи і програло новачкові УПЛ - команді "Колос".

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