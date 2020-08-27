'Динамо' дізналося можливих суперників у відборі ЛЧ: спортивні підсумки 26 серпня

Київське "Динамо" дізналося всіх можливих суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів, а український боксер Іван Редкач назвав маразмом карантин в країні.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 26 серпня.

Крім того, захисник "Динамо" Олександр Караваєв розповів про вимоги Мірчі Луческу у Суперкубку України. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

Дістав карантин в Україні і весь маразм, що з ним пов'язаний, – боксер Редкач

"Динамо" в кваліфікації Ліги чемпіонів: стали відомі всі потенційні суперники

"Це важке рішення": опубліковано лист Мессі, в якому він просить "Барселону" про відхід

Суркіс про перемогу над "Шахтарем": ми фактично грали дублюючим складом

Футболіст "Динамо" розповів, чого вимагав Луческу в матчі з "Шахтарем"

Названо новий клуб Мессі

Лебедєв про бій Усик – Повєткін: російським боксерам небажано битися

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!