"Динамо" дійсно веде переговори з Луческу – FootballHub

Мірча Луческу може виявитися в Києві.

Джерела авторитетного українського футбольного порталу FootballHub підтверджують факт переговорів між київським "Динамо" і Мірчею Луческу.

За повідомленням журналістів, найуспішніший тренер в історії "Шахтаря" поки не поспішає підписувати папери, але ймовірність саме такого союзу щогодини зростає.

Офіційне рішення керівництва столичної команди повинно бути озвучено не пізніше 30 липня. В цю дату команда виходить з відпустки і ім'я головного тренера має бути відомо.

Восени 2016 року румунська преса давала інформацію, що Луческу може очолити "Динамо" замість тодішнього тренера Олександра Хацкевича.

Нагадаємо, що Луческу тренував "Шахтар" з 2004 по 2016 рік. Після цього Мірча тренував російський "Зеніт" (2016-2017) і збірну Туреччини (2017-2019). З "гірниками" Луческу вісім разів вигравав чемпіонат України.

Раніше ряд ЗМІ повідомив про те, що керівництво київського "Динамо" запропонувало Сергію Реброву очолити команду після звільнення Олексія Михайличенка.