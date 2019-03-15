Динамо — Челсі: відеоогляд матчу Ліги Європи

Київське "Динамо" розгромно поступилося лондонському "Челсі" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи на НСК "Олімпійський". Наша команда пропустила п'ять м'ячів у свої ворота.

Кияни дуже жваво почали, але вже на п'ятій хвилині пропустили перший гол. Після подачі з кутового від Вілліана м'яч прилетів до Жиру, який із лінії воротарського майданчика без шансів для Бойка переправив м'яч у сітку.

Пропущений гол надломив киян, які почали припускатися помилок в обороні. У підсумку в середині першого тайму "Динамо" пропустило другий м'яч. Кендзьора невдало вибив м'яч на Жиру, який зльоту точно пробив по воротах, оформивши дубль.

До кінця першого тайму "біло-сині" "горіли" 0:3. Хадсон-Одоі увірвався в штрафний нашої команди і точно віддав на Алонсо, який із декількох метрів поцілив у ворота Бойка.

Після перерви кияни знову почали тиснути на суперника і навіть мали декілька відмінних шансів, щоб забити хоча б один гол, але м'яч вперто не йшов у ворота.

Зате "Челсі", спіймавши свою гру, відзначився ще двічі. Жиру завдяки ще одному точному удару записав до свого активу хет-трик, а Хадсон-Одоі поставив фінальну гольову крапку в протистоянні. До вашої уваги найцікавіші моменти зустрічі на НСК "Олімпійський".

"Динамо" Київ, Україна – "Челсі" Англія 0:5 (0:3, 0:2)

Голи: 0:1 – 5 Жиру, 0:2 – 33 Жиру, 0:3 – 45 Алонсо, 0:4 – 59 Жиру, 0:5 – 78 Хадсон-Одоі.

"Динамо" Київ – Бойко, Кадар, Бурда, Миколенко, Сідклей (Смирний, 81), Сидорчук (Че-Че, 65), Шепелєв (Андрієвський, 87), Гармаш, Циганков, Шапаренко, Кендзьора.

"Челсі" – Аррісабалага, Рюдігер, Алонсо, Дзаппакоста (Аспілікуета, 69), Крістенсен, Лофтус-Чик, Ковачич, Вілліан (Педро, 74), Канте (Жоржина, 65), Хадсон-Одоі, Жиру.

Попередження: Миколенко (61), Аспілікуета (73).

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич осадив ЗМІ на післяматчевій прес-конференції після розгромної поразки столичного клубу в домашньому матчі Ліги Європи.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся