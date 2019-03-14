Динамо - Челсі: дивитися онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги Європи

Матч, який міг стати топ-грою сезону для київського "Динамо", наполовину стане товариським - команда Олександра Хацкевича зустрінеться з "Челсі" в 1/8 фіналу Ліги Європи після поразки в Лондоні 0:3.

Розгром в Англії показав абсолютно різний рівень команд, і немає сумнівів, що "Челсі" в Києві без проблем утримає перевагу. Питання залишається лише в тому, чи вдасться "Динамо" взяти хоч якийсь реванш і показати себе? Хоча Мауріціо Саррі напевно виставить на матч багатьох резервістів, давши відпочити основі, але й у Хацкевича залишаються все ті ж проблеми з атакуючою групою - Беньямін Вербіч знову пропустить матч, а Фран Сіль вилетів до кінця сезону.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" - "Челсі", який розпочнеться о 20:00 на НСК "Олімпійський".

Томаш Кендзьора (ліворуч) проти Вілліана в першому матчі в Лондоні

ДЕ ДИВИТИСЯ ДИНАМО - ЧЕЛСІ

Хто не зможе потрапити на трибуни НСК "Олімпійський" увечері четверга, зможе подивитися гру в трансляції ТК "Футбол 1". Також матч в прямому ефірі покаже російський мовник "Матч! Футбол 1".

ПРОГНОЗ НА ДИНАМО - ЧЕЛСІ

Після матчу в Лондоні букмекери не вірять в "Динамо" навіть в Києві - на перемогу киян досить високий коефіцієнт, 3,60. На виграш "Челсі" пропонують ставку в 2,10, а ось нічия оцінюється в 3,25. Зате сумнівів у проході лондонців далі не залишилося - на факт їх виходу в 1/4-у ставки в авторитетній британській конторі William Hill взагалі не приймаються. Зате на вихід "Динамо" можна поставити з коефіцієнтом 26,00.

ХТО РОЗСУДИТЬ

Головним рефері матчу в Києві стане німець Тобіас Штиллер. Допомагати йому буде бригада з Німеччини в складі Майка Пікель, Крістіана Гіттельманна (бокові арбітри) та Яна Зайделя (четвертий суддя).

В Лондоні проти атаки "Челсі" "Динамо" не допомогли навіть підкати

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Олександр Хацкевич, головний тренер "Динамо"

- План на завтрашню гру, звичайно, є. Треба йти великими силами в атаку, ризикувати. У "Челсі" досить хороша перевага, але чудеса є і в футболі, і в житті. Сподіваємося не тільки на диво, але і на те, що вдасться забити швидкий м'яч.

Мауріціо Саррі, головний тренер "Челсі"

- Ментально це дуже складний матч. Найбільший страх - недооцінити противника. "Динамо" дуже небезпечна команда. Дивився їх інші матчі в Лізі Європи, вони були дуже хороші. Вважаю завтрашній поєдинок дуже небезпечним для нас. Повинні вийти на поле з метою виграти, а не просто кваліфікуватися в наступний раунд, інакше ми опинимося в біді.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Челсі" (4-3-3): Кепа - Аспілікуета, Рюдігер, Давид Луїс, Алонсо - Канте, Жоржиньо, Лофтус-Чік - Хадсон-Одоі, Жиру, Педро

"Динамо" (4-2-3-1): Бойко - Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Шепелев - Циганков, Шапаренко, Сідклей - Гармаш

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд Англії попередив фанатів "Челсі" перед поїздкою до Києва про "пиво, яке міцніше англійського" і суворі штрафи за вживання наркотиків.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!