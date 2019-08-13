"Динамо" - "Брюгге": відеоогляд матчу

Столичне "Динамо" не змогло пробитися в плей-офф Ліги чемпіонів. Матч-відповідь 3-го кваліфікаційного туру проти бельгійського "Брюгге" завершився з рахунком 3:3.

"Біло-сині" вже на 6-й хвилині відзначилися забитим м'ячем, однак потрібного результату не добилися. Столична команда тричі виходила вперед і тричі бельгійці зрівнювали рахунок.

Крім того в кінцівці поєдинку відбулися два видалення. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися огляд матчу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер віце-чемпіонів України Олександр Хацкевич оцінив гру своєї команди в матчі з бельгійським "Брюгге" в Києві, визнавши, що в вильоті з Ліги чемпіонів, можливо, є і його вина.

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