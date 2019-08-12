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Динамо – Брюгге: УЄФА закрив 20 секторів Олімпійського – названо причину

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Київське "Динамо" втратило підтримку майже 20 тисяч уболівальників у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів із "Брюгге".

Причиною стало покарання дисциплінарного комітету Європейського футбольного союзу (УЄФА) за неналежну поведінку вболівальників під час матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи минулого сезону з грецьким "Олімпіакосом", нагадує пресслужба віцечемпіонів України.

УЄФА ухвалив рішення закрити одразу 22 сектори "Олімпійського" – з 41-го по 62-й.

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Відзначимо, що поєдинок українців і бельгійців пройде у вівторок, 13 серпня. Де і за скільки купити квитки на матч Динамо – Брюгге, можна дізнатися на нашому сайті. Нагадаємо, в першій зустрічі "Брюгге" здобув перемогу – 1:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан "Динамо" Віктор Циганков зробив відверте зізнання напередодні гри з "Брюгге".

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Теми
Динамо – Брюгге Ліга чемпіонів
Місце
Україна Київ
Теги
НСК Олімпійський ФК Динамо Київ ФК Брюгге
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