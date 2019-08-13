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"Динамо" - "Брюгге": онлайн відео голів

2.2т Читати матеріал російською

Київське "Динамо" в матчі-відповіді 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів грає з бельгійським "Брюгге".

Поєдинок у відповідь проходить на столичному НСК "Олімпійський". ОBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Динамо – Брюгге і пропонує своїм читачам подивитися відео голів.

Динамо Україна – Брюгге Бельгія 1:0 (перший тайм)

Гол: 1:0 – 5 Буяльський.

Динамо – Бойко, Бурда, Кадар, Кендзьора, Миколенко, Вербич, Андрієвський, Циганков, Буяльський, Родрігеш, Шепелев.

Брюгге – Міньоле, Мехелен, Делі, Соболь, Рітс, Мата, Ванаку, Вормер, Бонавентуре, Тау, Окереке.

Попередження: Тау (9).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 серпня кияни не змогли вивезти перемогу з гостьового матчу проти "Брюгге". Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів.

10 серпня в центральному матчі 3-го туру УПЛ "біло-сині" поступилися донецькому "Шахтарю" (1:2).

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Україна
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