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Динамо – Брюгге: дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

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Віце-чемпіон України київське "Динамо" у вівторок, 13 серпня, проведе надважливий матч з бельгійським "Брюгге" в Лізі чемпіонів.

Зустріч у відповідь третього кваліфікаційного раунду турніру пройде на НСК "Олімпійський". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – Брюгге. Початок – о 20:30.

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"Динамо" – "Брюгге": всі подробиці матчу Ліги чемпіонів

Динамо – Брюгге

ДЕ ДИВИТИСЯ ДИНАМО – БРЮГГЕ

Ті, хто не зможуть купити квитки на гру, мають можливість підтримати підопічних Олександр Хацкевича завдяки трансляції на каналі 2+2.

Крім того, прямий ефір з Києва покаже портал ТСН Проспорт та сторінка проекту FootballHub в соціальній мережі Facebook.

ПРОГНОЗ НА ДИНАМО – БРЮГГЕ

Фаворитом поєдинку в Києві вважаються господарі поля. Ставки на їх перемогу в основний час приймаються з коефіцієнтом 1,99.

Нічия оцінюється котируванням 3,35. А показники на успіх бельгійців досягають рівня 3,95. При цьому на вихід "Динамо" до наступного етапу пропонується коефіцієнт 2,70.

"Динамо" – "Брюгге": всі подробиці матчу Ліги чемпіонів

Динамо – Брюгге

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати зустріч довірили бригаді арбітрів з Хорватії, яку очолює досвідчений Іван Бебек.

Допомагати йому будуть лайнсмени Горан Патакі і Боян Зобеніца. Роль четвертого арбітра виконає Маріо Зебец.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Олександр Хацкевич, головний тренер "Динамо":

– Нам потрібно буде забивати, але і нам потрібно буде думати про оборону. Варіанти в атаці у нас є. Після гри з "Шахтарем" ми переключилися на "Брюгге". Це абсолютно різні турніри, різні стратегії. Для нас гра з "Брюгге" – це кубкове протистояння, а чемпіонат триває. Шість ігор за короткий період – це складно, але нам й потрібно проявляти характер в таких поєдинках. За фізичним станом всі хлопці готові. Навіть другий тайм з "Шахтарем" показав, що ми додали в другому таймі, так що фізичні кондиції у нас хороші.

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Філіп Клеман, головний тренер "Брюгге":

– Сезон – це не спринт, це марафон. І до цього потрібно бути готовим. У першому матчі в першому таймі грав топ-клуб "Брюгге", а в другому – "Брюгге"-середнячок. У вівторок ми знову спробуємо досягти топ-рівня. Ми будемо контратакувати і постараємося забити. На відбій грати не збираємося. Наше головне завдання – пройти до наступного раунда.

"Динамо" – "Брюгге": всі подробиці матчу Ліги чемпіонів

Динамо – Брюгге

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Динамо": Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелєв – Караваєв, Буяльський, Гармаш, Вербич – Родрігес

"Брюгге": Міньоле – Мата, Мітровіч, Делі, Кулс – Вормер, Рітс, Ванакен – Тау, Окереке, Бонавентуре

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ

На минулому тижні команди вперше зустрічалися одна з одною. В Брюгге сильнішими стали господарі поля, які єдиний м'яч провели з пенальті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" програло донецькому "Шахтарю" в третьому турі Прем'єр-ліги, а сам матч завершився масовою бійкою футболістів.

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Читайте всі новини по темі "Динамо – Брюгге" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Динамо – Брюгге Ліга чемпіонів
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Брюгге ФК Динамо Київ
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