"Динамо" Брест прокоментувало інформацію про розрив контракту з Хачеріді

Михайло Морозов Футбол 14:09, 20.04.2020

Прес-служба брестського "Динамо" спростувало інформацію про те, що контракт з українцем Євгеном Хачеріді буде розірваний після його неспортивної поведінки в матчі чемпіонату Білорусі.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Контракт з Євгеном розриватися не буде", – цитує прес-службу команди видання Tribuna.

Євген Хачеріді
трибуна

Нагадаємо, що на 85-й хвилині виїзного матчу п'ятого туру чемпіонату Білорусі проти "Вітебська" за рахунку 0:0 32-річний футболіст нишком ударив суперника п'ятою, за що був вилучений з поля. У ворота "Динамо" був призначений одинадцятиметровий удар, який згодом був реалізований. Це відкинуло команду Хачеріді на 10-е місце в таблиці, але через велику щільність у таблиці відставання від першої позиції становить усього три очки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, неспортивною поведінкою на полі український футболіст не обмежився – після гри в підтрибунному приміщенні він в агресивній формі напав на головного суддю матчу Сергія Чистова та намагався його вдарити.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Молитва, а не бенкет: Філатов закликав українців не "жерти на могилах" після Великодня

Почему? Почему нельзя было ввести комендантский час на одну ночь?!

В Україні перевірять усіх клієнтів банків: чиї перекази можуть заблокувати та які документи вимагатимуть

Коронавірус зберігали в зламаному холодильнику: світ шокували фото з лабораторії Уханя

Нічого святого! Військові Путіна напали на ЗСУ на Великдень та жорстко поплатилися