Прес-служба брестського "Динамо" спростувало інформацію про те, що контракт з українцем Євгеном Хачеріді буде розірваний після його неспортивної поведінки в матчі чемпіонату Білорусі.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Контракт з Євгеном розриватися не буде", – цитує прес-службу команди видання Tribuna.

Євген Хачеріді трибуна

Нагадаємо, що на 85-й хвилині виїзного матчу п'ятого туру чемпіонату Білорусі проти "Вітебська" за рахунку 0:0 32-річний футболіст нишком ударив суперника п'ятою, за що був вилучений з поля. У ворота "Динамо" був призначений одинадцятиметровий удар, який згодом був реалізований. Це відкинуло команду Хачеріді на 10-е місце в таблиці, але через велику щільність у таблиці відставання від першої позиції становить усього три очки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, неспортивною поведінкою на полі український футболіст не обмежився – після гри в підтрибунному приміщенні він в агресивній формі напав на головного суддю матчу Сергія Чистова та намагався його вдарити.