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20 квітня • оновлено в 15:07
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"Динамо" Брест прокоментувало інформацію про розрив контракту з Хачеріді

2.8т
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Прес-служба брестського "Динамо" спростувало інформацію про те, що контракт з українцем Євгеном Хачеріді буде розірваний після його неспортивної поведінки в матчі чемпіонату Білорусі.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Контракт з Євгеном розриватися не буде", – цитує прес-службу команди видання Tribuna.

Євген Хачеріді

Євген Хачеріді

трибуна

Нагадаємо, що на 85-й хвилині виїзного матчу п'ятого туру чемпіонату Білорусі проти "Вітебська" за рахунку 0:0 32-річний футболіст нишком ударив суперника п'ятою, за що був вилучений з поля. У ворота "Динамо" був призначений одинадцятиметровий удар, який згодом був реалізований. Це відкинуло команду Хачеріді на 10-е місце в таблиці, але через велику щільність у таблиці відставання від першої позиції становить усього три очки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, неспортивною поведінкою на полі український футболіст не обмежився – після гри в підтрибунному приміщенні він в агресивній формі напав на головного суддю матчу Сергія Чистова та намагався його вдарити.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
чемпіонат Білорусі
Особа
Євген Хачеріді
Тег
Динамо Брест
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Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
прокомментировало???ДИНАМО-клуб,клуб-он ,соответственно -прокоментИРОВАЛ,тэлячёмовныкы
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