"Динамо" без 15 футболістів здобуло гостьову перемогу в УПЛ

Київське "Динамо" в матчі 10-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі здобуло виїзну перемогу над "Інгульцем" з смт Петрове Кіровоградської області.

Зустріч на стадіоні "Зірка" в Кропивницькому завершилася з рахунком 2:0.

На цю гру віцечемпіони України не змогли виставити 15 футболістів, які були або травмовані, або отримали позитивні тести на COVID-19.

Команди почали зустріч в динамічній боротьбі. Футболісти не затримували м'яч в центральному колі, активно атакували, і на 15-й хвилині Денис Гармаш відкрив рахунок. 30-річний півзахисник, який до цього жодного разу не виходив в старті цього сезону, вперше забив з 28 липня 2019 року, коли він відзначився в матчі за Суперкубок України.

Господарі кинулися відіграватися і на 30-й хвилині після штрафного зрівняли рахунок. Бущан помилився на виході, а Козак головою вколотив м'яч у сітку воріт. Відеоасистент рефері Денис Шурман підказав головному судді Максиму Козиряцькому, що там міг бути офсайд, і після перегляду повтору арбітр відмінив гол.

У другому таймі "Інгулець" на деякий час зміг навіть притиснути киян до воріт, проте чудовий дальній удар Миколи Шапаренко зняв всі питання про переможця.

На 80-й хвилині футболіст збірної України після пасу Дениса Гармаша з півкола штрафного відправив круглого у нижній кут.

"Інгулець" – "Динамо" 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 15 Гармаш, 0:2 – 80 Шапаренко.

Інгулець – Шуст, Павлов, Балан, Квасний, Семенко, Козак (Плохотнюк, 88), Запорожець, Бартулович (Шишка, 84), Коваленко (Білоцерківець, 76), Сичинава, Янаков.

Динамо – Бущан, Миколенко, Кендзьора, Забарний, Караваєв, Шапаренко, Шепелев, Гармаш (Белуце, 90), де Пена (Цітаішвілі, 82), Буяльський, Супряга (Вербич, 63).

Попередження: Семенко (13), Гармаш (20), Козак (38), Балан (43), Кендзьора (52), Забарний (64).

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс підтвердив серйозні кадрові проблеми в київській команді.