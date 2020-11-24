"Динамо" – "Барселона": відео голів

Київське "Динамо" програло в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів каталонській "Барселоні". Зустріч на столичному НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 0:4

Рахунок був відкритий на старті другого тайму. Миколенко упустив Сержіньо Деста і правий захисник "Барси" ефектно замкнув точну передачу Брейтуейта.

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"Динамо" Україна – "Барселона" Іспанія 0:4

0:1 – 52 Дест,

0:2 – 57 Брейтуейт.

0:3 – 70, пенальті Брейтуейт.

0:4 – 90 Грізманн.

Динамо – Бущан, Кендзьора, Караваєв (Попов, 60), Забарний, Миколенко, Вербич, Шепелев (Белуце, 83), де Пена (Супряга, 71), Гармаш (Андрієвський, 59), Шапаренко (Ледньов, 71), Буяльський.

Барселона – тер Стеген , Фірпо, Дест, Лангле (Альба, 66), Мінгеса, Ален, Коутіньо (Грізманн, 66), Педрі (Фернандес, 73), Пьянич (Пуч, 65), Трінкал (де ла Фуенте, 83), Брейтуейт.

Попередження: Пьянич (15), Попов (69).

Нагадаємо, що 3 тижні тому зустріч між цими командами в рамках 3-го туру ЛЧ завершилася перемогою господарів (2:1).