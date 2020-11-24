"Динамо" – "Барселона": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" та каталонська "Барселона" зіграють на НСК "Олімпійський" у четвертому турі групового турніру Ліги чемпіонів.

Зустріч відбудеться у вівторок, 24 листопада. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – Барселона. Початок гри – о 22:00.

ДЕ ДИВИТИСЯ ДИНАМО – БАСРЕЛОНА

Побачити поєдинок можна буде в ефірі каналу "Футбол 1", де глядачам запропонують традиційну аналітичну студію,

Крім того, трансляцію з Києва проведе російський мовник "Матч! Футбол 1".

ПРОГНОЗ НА ДИНАМО – БАРСЕЛОНА

Аналітики вважають фаворитом гри каталонський гранд. Ставки на перемогу "Барселони" приймаються з коефіцієнтом 1,40.

"Барселона" вважається фаворитом гри.

Нічия оцінюється котируванням 5,00. А показники на успіх динамівців досягають рівня 7,00,

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати зустріч буде бригада арбітрів зі Словенії, яку очолює Матей Юг.

Допомагати йому будуть співвітчизники Матей Жуніч і Роберт Вукан. Роль четвертого рефері виконає Нейц Кайтазовіч.

Крім того, на грі буде працювати система відеодопомоги арбітрам (VAR), за якою буде стежити німець Саша Штегеманн.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Мірча Луческу, головний тренер "Динамо":

– Природно, ми хочемо виграти. Але зіграють дві команди, кожна з яких має свою філософію, свої ресурси, свої ігрові ідеї. Природно, для нас дуже важлива перемога. Я згадую 2004 рік. "Шахтар", який я тоді очолював, грав у Лізі чемпіонів з "Барселоною". Ми виграли 2:0, при тому, що у "Барселони" була видатна команда з Хаві та Іньєстою в складі. Мессі тоді дебютував. Це дало дуже великий поштовх розвитку футболу в Україні, тому що ми виграли в такої команди. Це був перший крок. "Динамо" довго було відсутнє в Лізі чемпіонів. Я дуже хочу щоб ця гра також дала поштовх у розвитку, прогрес "Динамо".

"Динамо" і "Барселона" зустрічаються у 12-й раз.

Рональд Куман, головний тренер "Барселона":

– Незважаючи на відсутність багатьох гравців у першому матчі "Динамо" провело хорошу гру. Турнірне положення у Лізі чемпіонів досить комфортне для нас. Ми повинні скористатися можливістю оформити достроковий вихід до наступної стадії турніру. Я дивлюся на розклад наших найближчих матчів з оптимізмом і думаю, що до кінця календарного року ми будемо на вершині турнірної таблиці.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Динамо": Бущан – Кендзьора, Забарний, Миколенко, Караваєв – Шапаренко, Шепелев, Гармаш, Буяльський, де Пена – Супряга

"Барселона": Тер Штеген – Дест, Лангле, Мінгеса, Альба – Пьянич, Ален, Дембеле, Коутіньйо, Трінкан – Грізманн

ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ

"Барселона" впевнено лідирує в квартеті G, набравши дев'ять очок. Кияни ж займають третє-четверте місце з "Ференцварошем".

Положення у групі G Ліги чемпіонів.

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯННЯ

Команди зустрічалися одна з одною 11 разів. Тричі перемагали динамівці, сім зустрічей залишилося за "Барселоною", а ще одна гра принесла нічию. Різниця м'ячів 16-20.

У попередньому матчі "Динамо" програло на "Камп Ноу" три тижні тому 2:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, каталонська "Барселона" не заявила Ліонеля Мессі на матч з "Динамо".