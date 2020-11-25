"Динамо" – "Барселона": огляд матчу Ліги чемпіонів на відео

Київське "Динамо" не змогло скласти гідну конкуренцію каталонській "Барселоні" в 4-му турі Ліги чемпіонів. Зустріч на поле столичного "Олімпійського" завершилася з рахунком 0:4.

Тотальної ігровою ініціативою володіла "Барселона", але забити голи змогла лише в другому таймі. Після перерви Миколенко двічі не догледів за своїм футболістів і каталонці з інтервалом в 5 хвилин викотили два м'ячі.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на онлайн відео-голів.

"Динамо" Київ Україна – "Барселона" Іспанія 0:4 (0:0, 0:4)

Голи: 0:1 – 52 Дест, 0: 2 – 57 Брейтуейт, 0:3 – 70, пенальті Брейтуейт, 0:4 – 90 Грізманн.

Динамо Київ – Бущан, Кендзьора, Караваєв (Попов, 60), Забарний, Миколенко, Вербич, Шепелев (Белуце, 83), де Пена (Супряга, 71), Гармаш (Андрієвський, 59), Шапаренко (Ледньов, 71), Буяльський .

Барселона – тер Стеген, Фірпо, Дест, Лангле (Альба, 66), Мінгеса, Ален, Коутіньо (Грізманн, 66), Педрі (Фернандес, 73), Пьянич (Пуч, 65), Трінкал (де ла Фуенте, 83), Брейтуейт.

Попередження: Пьянич (15), Попов (69).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 25 листопада, свій матч в Лізі чемпіонів проведе донецький "Шахтар". Вже був опублікований список телеканалів, які організовують пряму трансляцію.