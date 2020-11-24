"Динамо" з великим рахунком програло "Барселоні" в Лізі чемпіонів

Київське "Динамо" в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів програло каталонськiй "Барселонi". Зустріч на столичному НСК "Олімпійському" завершилася з рахунком 0:4.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Динамо – Барселона.

Дебют зустрічі розпочався під диктовку гостей. Футболісти "Барселони" не форсували події, але впевнено тримали м'яч, атакуючи великими силами. "Динамо" намагалося не відсиджувалися в обороні, при першій-ліпшій можливості тікаючи в контратаки.

Незважаючи на динамічний футбол за 30 хвилин ігрового часу жодної реальної можливості для взяття воріт обидві команди не створили. За відсотком володіння м'ячем "Барса" показувала вражаючі 62%.

У киян ніяк не клеїлася гра в пас, через що Луческу довелося гримати на футболістів. Після вдалого відбору і трьох-чотирьох передач йшла втрата.

Перевага каталонців проглядалося особливо чітко. Підопічні Кумана майже не розлучалися з м'ячем, діючи через Коутиньо, але до ударів по воротах Бущана справа не доходила.

"Динамо" свій другий небезпечний момент за тайм створило на 33-й хвилині, коли після прострілу з флангу Буяльський не влучив по м'ячу. Вербич, що перебував поруч, в останній момент не зумисне підправив траєкторію.

За кілька секунд до свистка на перерву де Пена втік в швидкий прорив, але його удар парирував тер Стеген.

Другий тайм почався з гола віце-чемпіонів Іспанії. На 52-й хвилині Брейтуейт видав відмінний пас по ходу руху Сержіньо Деста, Миколенко не встиг підстрахувати Караваєва і правий захисник "Барси" відкрив рахунок – 0:1.

"Барселона" продовжувала нарощувати тиск і через 5 хвилин вкотила другий м'яч. Мінгеса після подачі з кутового на ближній штанзі закинув головою на дальню штангу, де Брейтуейт втік від Миколенко – 0:2.

"Динамо" могло відіграти один гол, але вихід три в три дуже неточним ударом запоров де Пена.

Третій м'яч оформив з пенальті Брейтуейт. Денис Попов, що вийшов замість Олександра Караваєва, штовхнув у спину Брейтуейт і сам постраждалий холоднокровно розстріляв Бущана – 0:3.

Крапку в матчі поставив Грізманн. Після пасу Альби француз в дотик відправив круглого під поперечку – 0:4.

"Динамо" Україна – "Барселона" Іспанія 0:4 (0:0, 0:4)

Голи: 0:1 – 52 десть, 0:2 – 57 Брейтуейт, 0:3 – 70, пенальті Брейтуейт, 0:4 – 90 Грізманн.

Динамо – Бущан, Кендзьора, Караваєв (Попов, 60), Забарний, Миколенко, Вербич, Шепелев (Белуце, 83), де Пена (Супряга, 71), Гармаш (Андрієвський, 59), Шапаренко (Ледньов, 71), Буяльський.

Барселона – тер Стеген, Фірпо, Дест, Лангле (Альба, 66), Мінгеса, Ален, Коутіньо (Грізманн, 66), Педрі (Фернандес, 73), Пьянич (Пуч, 65), Трінкал (де ла Фуенте, 83), Брейтуейт.

Попередження: Пьянич (15), Попов (69).

Після цієї поразки "Динамо" з 1 очком залишилося на третiй сходинці в групі G. Свій наступний матч в єврокубку українці проведуть 2 грудня проти "Ювентуса".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в матчі 10-го туру УПЛ підопічні Луческу без 15 футболістів обіграли "Інгулець".