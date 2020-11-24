"Динамо" – "Барселона": букмекери різко змінили котирування на матч ЛЧ

Михайло Морозов Футбол 10:15, 24.11.2020

Спортивні аналітики вже не вважають "Барселону" таким явним фаворитом матчу четвертого туру Ліги чемпіонів проти "Динамо".

Після інформації про те, що каталонцям у Києві не допоможуть лідери Френкі Де Йонг і Ліонель Месії, коефіцієнт на виїзну перемогу "синьо-гранатових" тепер становить 1,66-1,67 замість 1,40. Ставки на нічию приймаються за 4,00-4,20 (було 5,00), а на перемогу підопічних Мірчі Луческу – за 4,75-4,80 (було 7,00).

Котирування BWIN на матч "Динамо" - "Барселона"
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Котирування Bet365 на матч "Динамо" - "Барселона"
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Старі котирування на матч "Динамо" - "Барселона"

Нагадаємо, що в третьому турі "Барселона" мінімально обіграла ослаблене через коронавірус "Динамо" з рахунком 2:1. Каталонці одноосібно лідирують в групі, набравши дев'ять очок, а в активі киян один пункт і третє місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Луческу розповів про готовність лідерів своєї команди перед матчем з "Барселоною", який відбудеться у вівторок, 24 листопада.

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