"Динамо" – "Барселона": букмекери дали прогноз на матч Ліги чемпіонів

Каталонська "Барселона" вважається явним фаворитом поєдинку четвертого туру Ліги чемпіонів проти київського "Динамо".

Зустріч пройде у вівторок, 24 листопада, на головній арені України НСК "Олімпійський". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – Барселона. Початок гри – о 22:00.

Аналітики впевнені в перемозі гостей. Ставки на відповідну подію приймаються з коефіцієнтом 1,40. Нічия оцінюється котируванням 5,00. А показники на успіх київської команди досягають рівня 7,00.

Крім того, експерти впевнені в тому, що поєдинок вийде результативним, а у грі буде забито не менше трьох голів. На цю подію пропонується індекс 1,40.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" напередодні матчів УПЛ з "Інгульцем" і Ліги чемпіонів з "Барселоною" втратило відразу 15 футболістів.