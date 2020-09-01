"Динамо" – АЗ: УЄФА назвав дату та місце проведення матчу Ліги чемпіонів

Поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між київським "Динамо" та нідерландським АЗ відбудеться у вівторок, 15 серпня.

Відповідна інформація з'явилася на сайті Європейського футбольного союзу (УЄФА). Зустріч пройде на НСК "Олімпійський" без присутності глядачів на трибунах. Початок гри – о 20:00 за київським часом.

Зазначимо, що третій відбірковий етап турніру складатиметься з однієї зустрічі. Переможець українсько-нідерландського протистояння в раунді плей-оф зійдеться із сильнішим у парі "Гент" (Бельгія) – "Рапід" (Австрія).

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про можливе перенесення матчу "Динамо" – АЗ з Києва до Польщі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренер АЗ Арне Слот спокійно сприймає поїздку в Україну, незважаючи на те, що влада Нідерландів внесла нашу країну до "червоної" карантинної зони.

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