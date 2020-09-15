Динамо – АЗ: відео голів

Київське "Динамо" виграло матч третього кваліфікаційного туру Ліги чемпіонів. Поєдинок проти АЗ проходив на столичному НСК "Олімпійський" і завершився з рахунком 2:0.

Українці весь матч оборонялися, але на початку другого тайму змогли скористатися помилкою суперника, і забити необхідний м'яч.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися відео голів.

"Динамо" Україна – АЗ Алкмар Нідерланди 2:0

Гол: 1:0 – 49 Родрігес.

2:0 – 86 Шапаренко.

Динамо – Бущан, Кендзьора, Забарний, Миколенко, Караваєв, Шапаренко (Ледньов, 90), Сидорчук, де Пена, Буяльський (Андрієвський, 79), Родрігеш, Супряга (Вербич, 74).

АЗ Алкмар – Бізот, Влар (Сугавара, 80), Свенссон, Вейндал, Копмейнерс, де Віт, Мідтше (Дрейф, 66), Стенгс, Класі, Гудмундссон (Ідрісса, 58), Боада.

Попередження: Буяльський (15), Родрігеш (19), Стенгс (33), Класі (83), Кендзьора (85), Ідрісса (85).

Як повідомляв OBOZREVATEL, український клуб вважався фаворитом у протистоянні з АЗ, але спортивні аналітики в останній момент змінили свої котирування.

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