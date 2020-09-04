"Динамо" – АЗ: названо фаворита матчу Ліги чемпіонів

Олександр Чеканов Футбол 14:20, 4.09.2020

Київське "Динамо" вважається фаворитом протистояння з нідерландським АЗ у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Зустріч третього відбіркового раунду відбудеться 15 вересня в Києві на НСК "Олімпійський". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – АЗ. Початок гри – о 20:00.

Аналітики вважають, що більше шансів на прохід до наступного кола у команди Мірчі Луческу. Ставки на її перемогу приймаються з коефіцієнтом 2,10. Нічия оцінюється котируванням 3,30. А показники на успіх представника Нідерландів досягають рівня 3,20.

Відзначимо, що третій кваліфікаційний раунд складається з однієї гри. А в наступному колі команди проведуть класичне двоматчеве протистояння. "Динамо" в разі перемоги над АЗ за путівку до групового турніру Ліги чемпіонів посперечається з бельгійським "Гентом" або австрійським "Рапідом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу розповів, що його штаб готує особливу тактику на поєдинок проти АЗ.

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