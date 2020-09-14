"Динамо" – АЗ: дивитися онлайн матчу Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів у вівторок, 15 вересня, зіграє з нідерландським АЗ.

Команда Мірчі Луческу в одноматчевому протистоянні прийме суперника на НСК "Олімпійський". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – АЗ. Початок гри – о 20:00. Поєдинок пройде без глядачів.

ДЕ ДИВИТИСЯ ДИНАМО – АЗ

Побачити гру в Києві можна буде в ефірі телеканалу 2+2.

Крім того, обговорення матчу проходитиме на YouTube-каналі проєкту FootballHub

ПРОГНОЗ НА ДИНАМО – АЗ

Фаворитом гри вважаються господарі поля. Ставки на перемогу "Динамо" в основний час приймаються з коефіцієнтом 2,40.

Нічия оцінюється котируванням 3,30. А показники на успіх команди з Нідерландів досягають рівня 3,00.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати зустріч в УЄФА довірили бригаді арбітрів з Ізраїлю, яку очолить Орел Гринфельд.

Допомагати йому будуть лайнсмени Рой Хассан та Ідан Яркон, а роль четвертого судді виконає Галь Лейбовіц.

Мірча Луческу вперше зіграє з "Динамо" в ЛЧ. ФК "Динамо" Київ

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Мірча Луческу, головний тренер "Динамо":

– Команда АЗ підготувалася до гри з нами, у них було 7-8 ігор перед матчем із "Динамо". У сучасному футболі все відомо про суперника, тут важливо, як ти підготуєшся і як виглядатамеш на полі проти майбутнього опонента. Більшість ігор вони зіграли вдома, тому виїзд до Києва буде для них складним. Ми вмотивовані та хочемо перемогти. Ми знаємо їх гравців, знаємо склад АЗ. Багато талановитої молоді, яка виросла в клубі і давно грає разом. Ми знаємо, що АЗ має гарних футболістів, яких побачимо скоро в топових чемпіонатах. Але ми розглядаємо їхні слабкі сторони, які повинні використовувати в грі.

Арне Слот, головний тренер АЗ:

– Без сумнівів, у "Динамо" гарна команда. Ми розуміємо, що кваліфікаційний раунд складається тільки з одного матчу, і те, що це саме виїзна гра, – звичайно, на користь київському "Динамо", хоч на стадіоні і не буде вболівальників. Так само, як ми знаємо кожен сантиметр нашого поля, напрямок вітру, так і наш суперник відчуватиме себе впевненіше на своєму домашньому стадіоні. Ми, дійсно, дивилися гру за Суперкубок України, і те, що "Динамо" виграло, справді вражає, враховуючи те, що "Шахтар" нещодавно був півфіналістом Ліги Європи. Це зайвий раз свідчить, що "Динамо" – дуже потужний, сильний суперник.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Динамо": Бущан – Караваєв, Кендзьора, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Вербич, Циганков, Буяльський, Родрігес

АЗ: Бізот – Свенссон, Хацідіакос, Влаар, Вейндал, Мідтше, Коопмейнерс, Де Віт, Классі, Ідріссі, Гюдмюнссон

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник київського "Динамо" Денис Попов отримав рецидив травми та не допоможе команді в кваліфікації Ліги чемпіонів.