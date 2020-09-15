"Динамо" – АЗ: букмекери різко змінили прогноз на матч

Київське "Динамо" вважалося фаворитом матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти АЗ, але спортивні аналітики в останній момент змінили свої котирування.

Нагадаємо, що поєдинок між командами відбудеться у вівторок, 15 вересня, на НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 20:00 за київським часом. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" – АЗ.

Раніше букмекери приймали ставки на перемогу українського клубу в основний час поєдинку за коефіцієнт 2,10, а тепер на цю подію можна поставити за 2.70. Тріумф нідерландців оцінюється котируванням 2,53 замість 3,20, а нічия – 3,54 замість 3,30. Таким чином, АЗ став фаворитом на вихід у наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів – коефіцієнт 1,85 проти 1,95 у "Динамо".

Старі котирування на матч "Динамо" - АЗ

Нові котирування на матч "Динамо" - АЗ

Переможець поєдинку в зустрінеться з "Гентом" або "Рапідом" у четвертому раунді кваліфікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київський клуб двічі зустрічався з АЗ в минулому і двічі перемагав команду з Нідерландів.